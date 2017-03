Derrick Lewis revela que enfrentará Mark Hunt na Nova Zelândia

Confirmado

O peso pesado Derrick Lewis, que vive uma fase de ascensão no UFC, já tem um próximo adversário definido. No dia 11 de junho — 10 de junho no horário local —, o americano enfrentará Mark Hunt na Nova Zelândia.

O próprio Lewis anunciou o combate pelo Twitter:

My next opponent is Mark Hunt in New Zealand ¿¿¿¿ June 10th #FoxSports1 pic.twitter.com/TUijbiz2TJ — Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) March 20, 2017

O card também já tem outra luta programada. Depois de perder para Anderson Silva, Derek Brunson volta ao octógono para enfrentar o australiano Dan Kelly, que venceu Rashad Evans recentemente.

Leia mais:

Gastelum brinca sobre desafio a Anderson Silva: "Sou um idiota"

Jacaré cogita aposentadoria se não receber chance pelo cinturão

Aos 43 anos, ex-campeão Matt Hughes cogita retorno ao MMA

Derrick Lewis tem 18 vitórias, quatro derrotas e uma luta sem resultado na carreira. O lutador de 32 anos vem de seis vitórias consecutivas na categoria — Viktor Pesta, Damian Grabowski, Gabriel Napão, Roy Nelson, Shamil Abdurakhimov e Travis Browne. Cinco delas foram por nocaute, e só Nelson resistiu os três rounds em uma decisão dividida.

Já Mark Hunt, que completa 43 anos nesta sexta-feira, vive uma fase ruim. Ele tem 12 vitórias, 11 derrotas, um empate e uma luta sem resultado na carreira. Depois de engatar vitórias consecutivas sobre Antônio Pezão e Frank Mir, o neozelandês perdeu por decisão para Brock Lesnar, mas o resultado foi revertido para luta sem resultado depois que Lesnar foi pego em um exame antidoping. Em sua última luta, Hunt acabou nocauteado por Alistair Overeem.