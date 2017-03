Derrota no clássico coloca Dorival Júnior em xeque no Santos

Campeonato Paulista

Dorival Júnior tem sido cada vez mais pressionado e contestado no Santos, apesar do belo trabalho que fez no ano passado.

Setores da oposição querem a volta de Vanderlei Luxemburgo e pedem a saída do treinador.

Leia mais:

Sobrevivente da tragédia da Chape, Alan Ruschel já faz treino com bola

Jackson Follmann arrisca-se no vôlei sentado em visita a CT paraolímpico

"Ainda tenho pesadelos", diz sobrevivente da tragédia aérea da Chapecoense



Mesmo entre integrantes da situação Dorival não é unanimidade e há muitas queixas em relação a seu trabalho no início da atual temporada. O fato de o time estar fora da zona de classificação do Paulista preocupa. E preocupam ainda mais a falta de padrão de jogo e as fracas atuações nos últimos cinco jogos.

Modesto Roma Júnior tem defendido o treinador e insiste que não é hora de mudar, ainda mais às vésperas da estreia do time na Libertadores. Acha que se trata apenas de uma fase ruim. E passageira.

Dorival, por sua vez, tem reclamado de interferências políticas, que teriam chegado até o vestiário. E defendido o elenco, que considera bom. Diz que gostou do time sábado, apesar da derrota para o Corinthians, elogiou o posicionamento dos jogadores e o goleiro Vladimir em particular.

Além de dirigentes, representantes de organizadas também têm reclamado, o que gerou forte incômodo no grupo, que entrou no Paulistão apontado como favorito, ao lado do Palmeiras, por grande parte da crônica esportiva paulista.