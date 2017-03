Desempenho da defesa do Fluminense desagrada Abel Braga

Preocupação

Fluminense no Campeonato Carioca: oito jogos e três gols sofridos, todos na final da Taça Guanabara contra o Flamengo. Fluminense na Copa do Brasil: quatro partidas e seis gols sofridos. O rendimento tão distinto do time nas competições está deixando o técnico Abel Braga irritado e, na coletiva após a classificação à quarta fase no Giulite Coutinho, o técnico teve dificuldades para explicar o desempenho da defesa no mata-mata nacional.

— Temos só uma derrota em 14 jogos (na temporada). O que me chateia é que nós tomamos gol. Dois do Globo, um do Sinop e três do Criciúma. Na fase de grupo do Carioca, não sofremos. Temos muita responsabilidade nos gols sofridos nessa competição — declarou Abel após o jogo contra o Criciúma.

Parte do elenco do Fluminense se reapresenta nesta quinta-feira, às 16h, no CT Pedro Antonio. Os titulares receberam folga e voltam ao trabalho na sexta. Abel explicou qual será sua estratégia para que os erros não sejam repetidos.

— No nosso vestiário (no CT) tem várias TVs, de todos os lados. Os piores momentos vão ficar passando até sexta. Para eles olharem e visualizarem. Não vou falar nada lá, mas no campo vou dar bronca. Não falei com eles hoje (quarta). Eu vou falar quando estivermos eu e eles sozinhos — finalizou o treinador.

O próximo adversário do Fluminense na Copa do Brasil será conhecido por sorteio nesta sexta-feira. No domingo, pela Taça Rio, o Tricolor carioca encara o Nova Iguaçu no Estádio Giulite Coutinho, às 16h, pela segunda rodada da Taça Rio.