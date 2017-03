Di María é dúvida para o jogo decisivo do PSG contra o Barcelona

Liga dos Campeões

De fora da última partida do Paris Saint-Germain, realizada neste sábado pelo Campeonato Francês, Di María pode ser ausência também do decisivo duelo diante do Barcelona, a ser disputado nesta quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

De acordo com o jornal espanhol "As", o meia está com dores musculares e é dúvida para o técnico Unai Emery. Caso vire opção, Di María provavelmente atuará em tempo reduzido no Camp Nou.

Além do argentino, outros meio-campistas são dúvidas para o confronto ante os catalães: Rabiot, com febre, e Thiago Motta, que tem problemas na coxa.

Na ida, cabe ressaltar, o PSG aplicou um sonoro 4 a 0, abrindo uma boa vantagem no Parque dos Príncipes. Com isso, chega à Espanha com amplo favoritismo para avançar às quartas da Champions.