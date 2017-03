Divisão de Acesso do Gauchão começa neste domingo

Vai começar

Com a redução do número de participantes na Série A do Gauchão (para 12 equipes), times que antes eram presença certa na elite agora disputam a segunda divisão, batizada de Divisão de Acesso. O campeonato acabou se fortalecendo. A edição que começa neste domingo, com quatro partidas, é considerada a mais "quente" dos últimos anos. Dezesseis clubes de 15 cidades disputarão a competição.

Os times foram divididos em grupos regionalizados. No A, as oito equipes já estiveram na elite, como o Aimoré, rebaixado no ano passado. Jornalistas que acompanham o futebol do Interior apostam em uma disputa equilibrada, mas Pelotas e Avenida, pelo investimento, estariam entre os favoritos. O Santa Cruz, campeão da Copa dos Vales, também é candidato. Campeão da Terceirona em 2016, o Guarany de Bagé sonha em subir mais um degrau. Para isso, manteve a comissão técnica, liderada por Geverton Duarte.

Leia mais:

Trânsito, torcida mista e estatísticas: os detalhes do Gre-Nal deste sábado

De meia-esquerda em Várzea Grande a centroavante no Beira-Rio: a trajetória de Brenner

De rejeitado na Argentina a ídolo de três países: a trajetória de Lucas Barrios



Na Chave B, destaque para o Esportivo, a maior folha salarial entre os 16 participantes. Comandado por empresários da Serra, o clube foi atrás de jogadores experientes para garantir presença na Série A de 2018. Outro time da Serra, o Brasil-Far também chega forte. O desafio é dar o passo a mais. Em várias oportunidades nos últimos anos, a equipe de Farroupilha chega à fase decisiva, mas não consegue o acesso. O grupo tem ainda dois times que estavam na elite no ano passado: Glória e Lajeadense.

Confira informações e curiosidades sobre a competição que movimentará o Interior até o mês de julho. Em jogo, duas vagas na elite e a luta contra o rebaixamento. A peleia vai começar.

ALMANAQUE DA DIVISÃO DE ACESSO

Experiência no ataque

Poucos jogadores conhecem tão bem o futebol gaúcho como o atacante Hyantony, 32 anos. Neste ano, ele defenderá o Avenida, mas já atuou em outros 13 times do Estado.

Anderson Catatau Foto: Genaro Joner / Agencia RBS

O pesadelo de Schiavi

Em 2007, o Grêmio anunciou com pompa e glamour a contratação do zagueiro Schiavi. O jogador, com passagem pela seleção argentina, talvez lembre até hoje da noite em que foi infernizado por um atacante do Esportivo. Hoje no Santa Cruz, Anderson Catatau, 36 anos, deitou o rolou sobre o defensor gremista no jogo em que a equipe de Bento venceu no Olímpico por 2 a 1. O Santa Cruz também conta com outro veterano dos gramados gaúchos, o meia Alex Goiano, 34 anos.

Novidade na Baixada

Preparador físico da seleção brasileira feminina por muitos anos, Vinícius Munhoz começou como treinador em times de base. Em São Paulo, dirigiu as equipes principais de Grêmio Osasco e Audax. Agora, terá a chance estrear no futebol gaúcho, justamente na cidade natal. O santa-mariense de 37 anos é uma das apostas do Inter-SM para tentar voltar à elite.

Volante na casamata

Rebaixado em 2016, o Aimoré tentará voltar à elite sob o comando de um velho conhecido da torcida colorada, o ex-volante Claiton, que defendeu o Inter no final da década de 1990 e começo da década de 2000. Depois de abandonar a carreira de jogador, fez cursos para assumir como treinador. Aos 39 anos, terá a primeira chance de se firmar na profissão.

Promessas da Dupla

Eles surgiram como promessas de craque da dupla Gre-Nal. Neste ano, defenderão o Aimoré na Divisão de Acesso. O meia Elton, 33 anos, ex-Grêmio e Santos, é o capitão do time de São Leopoldo. Diogo, 31 anos, irmão gêmeo de Diego, revelação do Inter no começo dos anos 2000, é o camisa 10 da equipe.

Os holandeses

Gullit e Seedorf fizeram sucesso na seleção holandesa. Na Divisão de Acesso de 2017, Gullit atuará como zagueiro do Aimoré e Seedorf é meio-campista do Avenida.

Foto: Luís Gustavo Amaral / Pelotas

O veterano

Possivelmente, o jogador mais velho da Divisão de Acesso vestirá a camiseta do Pelotas. Trata-se do goleiro Rafael Dal Ri, 40 anos. Além do Lobão, já defendeu clubes como São José, Novo Hamburgo e Aimoré. Outra atração do Pelotas é o técnico Marcelo Rospide, que treinou o Grêmio interinamente em 2009 e foi coordenador da base do Corinthians.

O estrangeiro 1

O atacante Mauro, 32 anos, já jogou na Suíça, China, Peru e Kuwait. Neste ano, defenderá o Guarani-VA na Divisão de Acesso.

O estrangeiro 2

Promessa do Grêmio nos anos 2000, Juninho Botelho não foi muito aproveitado pelo clube e acabou indo jogar na Bósnia. Após voltar e rodar pelo Estado, parou no Guarany de Bagé, onde será comandado por Geverton Duarte, volante do Grêmio na década de 1990.

Ronaldinho Gramadense

Ele nasceu em Sapiranga, mas o meia e lateral Ronaldo de Sousa Andrades virou Ronaldinho Gramadense. O atleta de 28 anos, com passagens por vários equipes do Estado, é uma das armas do São Luiz para voltar à elite.

O novato

Ex-técnico das categorias de base do Juventude, Lucas Zanella será o novato entre os treinadores da Divisão de Acesso. Ele comandará o Panambi, que investiu em uma parceria com empresários para se manter em atividade. O clube chegou a tentar a contratação de Paulo Baier como técnico, mas o acerto acabou não ocorrendo.

Abel Ribeiro Foto: Gilmar de Souza / Agencia RBS

O experiente

A lista de times comandados por Abel Ribeiro, 59 anos, é extensa. São cerca de 20 clubes em mais de duas décadas de carreira. Em 2017, ele tem a missão de recolocar o Glória na Série A. O time de Vacaria subiu em 2015 e caiu em 2016.

Os campeões

A Divisão de Acesso de 2017 terá dois clubes que já foram campeões da Primeira Divisão: Guarany (em 1920 e 1938) e Pelotas (1930).

O "primo rico"

Entre os 16 participantes da Divisão de Acesso, ninguém investiu tanto, pelo menos até agora, quanto o Esportivo. A equipe de Bento Gonçalves montou um elenco experiente, cheio de veteranos, como o goleiro Luiz Müller, 35 anos, o zagueiro Fernando Cardozo, 37, volante Márcio Hahn, 39, e o atacante Zulu, 33. O time será comandado pelo ex-atacante Badico, que terá como auxiliar Alex Xavier, ex-zagueiro do Grêmio.

Figuras carimbadas

Não será por falta de conhecimento da competição que treinadores como Círio Quadros (São Gabriel) e Rodrigo Bandeira (Lajeadense) irão se dar mal na Divisão de Acesso. Ambos são figuras carimbadas no campeonato. Também são experientes na disputa os técnicos Fabiano Daitx (Avenida), Gelson Conte (Guarani-VA), Paulo Henrique Marques (São Luiz), Paulo Matos (Brasil-Far) e Leco (Tupi).

Adriano Gabiru Foto: Tupi FC / especial para o Guia Crissiumal

Campeões do mundo

Dois campeões mundiais com o Inter em 2006 enfrentarão os gramados do Interior na Divisão de Acesso. O meia Gabiru, 39 anos, autor do gol histórico contra o Barcelona, defenderá o Tupi de Crissiumal. Já o meia-atacante Michel, 37, jogará pelo Brasil de Farroupilha, que conta também com lateral Raone, 35 anos, ex-Grêmio.

A menor

Com 14.084 habitantes, Crissiumal é a menor cidade entre as 15 que terão representantes na Divisão de Acesso. No município, nasceu o ex-goleiro Danrlei, ídolo gremista.

Queijinho

Esse é o apelido de uma das apostas do União Frederiquense na disputa da Segundona. O meia paulista de 24 anos tem se destacado nos amistosos.

OS GRUPOS

GRUPO A

Aimoré, Avenida, Guarani-VA, Inter-SM, Pelotas, São Gabriel, Santa Cruz e Guarany-Ba

GRUPO B

Esportivo, Lajeadense, São Luiz, Glória, Panambi, Brasil-Far, Tupi e União-FW

1ª RODADA

Domingo

16h – União-FW x Brasil - Far

16h – Aimoré x Inter-SM

16h – Glória x Lajeadense

17h – Guarany-Ba x São Gabriel

Segunda

20h – Pelotas x Avenida

Terça

20h – Santa Cruz x Guarani-VA

Quarta

20h30min – Esportivo x São Luiz

Dia 29/3

15h30min – Tupi x Panambi

O REGULAMENTO

As 16 equipes foram divididas em dois grupos. Na primeira fase, os jogos ocorrem dentro das chaves, em turno e returno. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, que terão o seguinte cruzamento: 1º do A x 4º do B, 2º do A x 3º do B, 1º do B x 4º do A e 2º do B x 3º do A. O último colocado de cada grupo será rebaixado para a Terceirona. Sobem para a elite do Gauchão as duas equipes que chegarem à final da Divisão de Acesso.

*ZHESPORTES