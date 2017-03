Djokovic e Nadal vencem na estreia em Acapulco

Sem sustos

O sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal estrearam com vitória no Aberto de Tênis do México, disputado em Acapulco, na terça-feira.

Djokovic, primeiro cabeça de chave, derrotou o eslovaco Martin Klizan por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (4).

Enquanto isso, Nadal superou o alemão Michael Zverev por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.