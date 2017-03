Djokovic vence Del Potro em duelo apertado e bate recorde

Indian Wells

Era esperado um grande encontro na madrugada desta quarta-feira pela terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estaos Unidos. E o sérvio Nocak Djokovic, número dois do mundo, se sobressaiu contra Juan Martin Del Potro.

O pentacampeão do evento, que levou o título do torneio pelas três últimas vezes, marcou 2 sets a 1 sobre o ex-top 4 e atual 35º colocado do ranking, marcando 7/5, 4/6 e 6/1 após 2h17min de duração. Foi o 17º encontro entre os dois e a 13ª vitória de Djokovic, que duas semanas atrás havia virado por 4/6, 6/4 e 6/4 no ATP 500 de Acapulco, no México.

Nole encaixa sua 19ª vitória seguida no evento e, assim, supera o recorde que era de Roger Federer.

Seu rival desta quarta-feira, às 19h, será o australiano Nick Kyrgios, 16º, que o bateu nas quartas de Acapulco em dois sets apertados. Será o segundo embate entre os dois e chance da revanche para o tenista natural de Belgrado.