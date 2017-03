Dybala marca aos 51 minutos, e Juventus bate o Milan em Turim

Futebol

Com gol de Dybala aos 51 minutos do segundo tempo, a Juventus bateu o Milan, por 2 a 1, abriu ainda mais vantagem para os concorrentes no Campeonato Italiano. A equipe da casa criou as melhores chances e estava parando no goleiro Donnarumma, que fez excelentes defesas durante o jogo. Benatia fez o outro da Velha Senhora, enquanto Bacca descontou para o Rossonero.

O resultado deixa a Juventus com 70 pontos, 11 a mais que a Roma, que está em segundo. O Milan, por sua vez, segue em sétimo, fora das competições europeias, com 50.



O técnico Massimiliano Allegri optou pela mesma formação que vem dando resultado no Campeonato Italiano e na Liga dos Campeões. Na vaga de Cuadrado, entrou com Daniel Alves no meio de campo. Pjaca substituiu Mandzukic. Zagueiro de origem, Barzagli foi lateral. Alex Sandro foi poupado para o jogo contra o Porto, na próxima terça-feira.



Contudo, a troca de jogadores na escalação inicial não afetou a forma de a Juventus jogar. Muito pelo contrário. A equipe encurralou o Milan e foi criando chance atrás de chance. Pjaca teve duas boas oportunidades, mas parou em Donnarumma. Higuaín também não conseguiu vencer o jovem goleiro Rossonero.

De tanto martelar, a Juventus abriu o placar em grande jogada pelo meio. Após tabela com Dybala, Daniel Alves achou o zagueiro Benatia livre na área. O marroquino teve tranquilidade e bateu na saída de Donnarumma.



O Milan seguia com dificuldade para trocar mais de três passes e avançar ao ataque. Na única vez que conseguiu, chegou ao empate. No fim do primeiro tempo, Deulofeu fez boa jogada e achou Bacca na área. O colombiano chutou, sem chances para Buffon. Foi o primeiro gol do atacante em cima do goleiro.



Na etapa final, a Juventus manteve sua proposta de jogo e pressionou o Milan desde o primeiro minuto. E logo teve uma boa chance com Khedira, mas o zagueiro tirou em cima da linha. Pjaca, após falha da defesa, mandou para fora.



Donnarumma voltaria a se destacar em finalização de Pjanic. A bola ainda pegou no travessão antes de ir para escanteio. O Milan estava sem forças de sair no contra-ataque e viu a Juventus pressionar ainda mais. Higuaín teve duas boas chances, mas as desperdiçou. Mas faltava o último lance. Em cruzamento de Lichtsteiner, a bola bateu no braço de De Sciglio. Pênalti bem cobrado por Dybala, que deu mais uma vitória à Velha Senhora no Calcio.



