Dybala sai lesionado, mas Juventus garante vitória no Italiano

Preocupação e triunfo

Fora de casa, a Juventus conquistou mais um triunfo. Neste domingo, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, a Juve enfrentou a Sampdoria, no Estádio Luigi Ferraris, e garantiu a vitória por 1 a 0, com gol de Cuadrado. Com o resultado, a Velha Senhora chegou a 73 pontos, isolando-se ainda mais na liderança da competição. Já a Sampdoria permaneceu na nona colocação, com os mesmos 41 pontos.

O primeiro tempo no Luigi Ferraris foi bastante movimentado. Logo aos sete minutos, a Juve abriu o placar. Mandzukic recebeu pela esquerda, acionou Asamoah, que cruzou para Cuadrado completar de cabeça para o fundo do gol. Aos 36 minutos, Quagliarella quase deixou tudo igual, não fosse a defesa de Gianluigi Buffon, preciso na saída do gol.

Na etapa complementar, a Sampdoria reagiu bem, chegando a controlar o jogo. Em determinado momento, a equipe teve 68% da posse de bola, mas não teve eficiência no passe final e não conseguiu quebrar a boa defesa da Juve.

Apesar do triunfo, a Juventus sofreu uma baixa importante. Dybala, que tem oito gols e cinco assistências no Italiano, saiu de campo no primeiro tempo. O camisa 21 sentiu o músculo da perna e pode ser desfalque na seleção da Argentina, que se prepara para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Na próxima rodada, no dia 2, a Juventus encara o Napoli, no San Paolo, enquanto a Sampdoria enfrenta a Inter de Milão, no San Siro.