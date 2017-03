Em busca do bi mundial, Gabriel Medina viaja com antecedência para a Austrália

WCT

Com o foco no bicampeonato mundial, o surfista Gabriel Medina já viajou para a Austrália, onde disputará as três primeiras etapas da temporada 2017. O objetivo é se adaptar ao fuso horário e ter mais tempo para treinar nas ondas Snapper Rocks, na Gold Coast, palco da etapa inicial.



A expectativa é, pelo menos, repetir a atuação de 2014, quando sagrou-se o primeiro brasileiro campeão do Mundo, com a vitória na etapa inicial, na mesma Gold Coast.

— Estou bem animado, concentrado, preparado, pronto para ir bem. Nosso plano é consertar os erros, melhorar o que já foi feito e surfar bem. Fiz uma ótima preparação física e agora tivemos um treino técnico nas direitas, em El Salvador. A expectativa é sempre de buscar o melhor - afirma o atleta de 23 anos que viajou ao lado seu pai e técnico, Charles Saldanha Rodrigues, sua mãe, Simone, e seus irmãos, Felipe e Sophia.



Na Austrália, antes de seguir para o estado de Queensland, Gabriel participará de um encontro promovido pela Rip Curl, envolvendo atletas da marca no Tour, como Mick Fanning, Owen Wright, Matt Wilkinson e Conner Coffin, todos convidados pelo diretor de marketing global da marca, Neil Ridgway.

— É bom para já entrarmos no clima - diz o surfista terceiro colocado em 2016.

Para Charles Saldanha, que também segue para Austrália e encontrará com Gabriel na Gold Coast, a avaliação da preparação física e técnica é positiva.

— Fizemos o treino físico forte, já programado, e a técnica nas ondas, saímos do país para um pico de direita, visando Snnaper. O back side dele é forte, rápido, está dentro do que estamos esperando. Um surf vertical, forte e com velocidade, dentro do padrão - ressalta.

Segundo ele, Gabriel chega com um dos favoritos na etapa, inclusive por ser muito competitivo.

— Estou esperançoso com um bom começo de ano. Nossa meta é pontuar bem etapa a etapa para sair entre os primeiros. Isso é importante, até porque depois virão disputas que ele surfa até melhor. Está tudo bem preparado, pranchas, surf, psicológico. Não prometo sair em primeiro, mas se assumir a liderança não será surpresa.

Mas antes da disputa começar, Charles e Gabriel terão alguns dias para a famosa ¿lapidada¿ durante os treinos em Snnaper.

— Agora é esperar, ter calma. Quando falaram do título mundial, se ele estava pronto, eu respondi que sim, porque vinha treinando há 12 anos. O esporte não é do dia para a noite, a gente vai só lapidando, tentando melhorar, mas o Gabriel vem se preparando há alguns anos para estar na posição que alcançou.

A abertura do Tour, na Gold Coast, tem janela entre os dias 14 e 25 deste mês. Na sequência, a etapa de Margaret River, do dia 29 até 9 de abril, e completando a perna australiana, a disputa de Bells Beach, de 12 a 24 de abril.