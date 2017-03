Em recuperação, Jesus esbanja otimismo no Instagram: "Falta pouco"

Na batalha

Gabriel Jesus segue seu intenso ritmo de recuperação após fraturar o pé direito. Nesta terça-feira, o atacante publicou nas redes sociais mais um vídeo de seu tratamento. E esbanjou otimismo.

– Falta pouco – escreveu Jesus na legenda da imagem, onde aparece caminhando dentro de uma piscina.

Falta pouco ¿¿ #logoestareidevolta #fisioterapia Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus (@dejesusoficial) em Mar 7, 2017 às 5:14 PST

Após se lesionar no jogo contra o Bournemouth, no dia 13 de fevereiro, Gabriel Jesus, que vinha sendo titular no Manchester City, ficou ciente de uma fratura do quinto metatarso do pé direito. A previsão de retorno é de dois meses.

Sem Jesus, mas com Agüero inspirado, os Citizens voltam a campo nesta quarta-feira, em jogo isolado pela 28ª rodada da Premier League — a ser completada no fim de semana. O duelo será diante do Stoke City, em casa.

*LANCEPRESS