Em súmula, arbitragem relata ato de racismo da torcida do Juventude FA em jogo contra o Restinga

Gauchão de futebol americano

A Federação Gaúcha de Futebol Americano recebeu no início da tarde desta segunda-feira a súmula da partida entre Juventude FA e Restinga Redskulls, realizada na tarde deste domingo em Caxias do Sul. No documento, o árbitro principal da partida, Ricardo Ribas, relata atos de racismo da torcida do Juventude contra jogadores do Restinga.

Segundo Ribas, três dos sete árbitros do jogo, válido pelo Campeonato Gaúcho de futebol americano, relataram ofensas a atletas do time visitante.

Leia mais:

Time de futebol americano cresce e vira orgulho da Restinga

NFL estuda maneiras de deixar os jogos com menos interrupções

Conheça os quatro melhores quarterbacks do draft da NFL

Confira o relato na súmula:



"Por duas oportunidades, a partida foi paralisada, com aplicação de penalidades de 15 jardas contra a equipe do Juventude FA (mandante), devido ao relato pelos árbitros Evandro Fernandes, Thiago Manter e Daiane Gomes, de ofensas racistas direcionadas aos jogadores da equipe visitante, provenientes da torcida da equipe mandante. Esclareço que, na área apontada como origem das referidas ofensas, havia somente torcedores da equipe mandante. As palavras relatadas foram, entre outras, as seguintes: "Dá banana pro macaco que resolve" e "banana é pra isso mesmo". Relato ainda que, após solicitação da arbitragem, parte da segurança contratada pelo mandante foi deslocada para junto da torcida local. Deste momento em diante, não foram identificadas novas ocorrências na área".

Ainda não existe nenhuma definição sobre potenciais punições ao Juventude.

*ZHESPORTES