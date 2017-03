Emery diz que respeita decisão de Luis Enrique de deixar Barcelona

Rival na Champions

O espanhol Unai Emery, treinador do Paris Saint-Germain, disse que respeita muito a decisão de Luis Enrique, que não vai renovar contrato com o Barcelona no fim da temporada.

Emery foi um dos responsáveis pela grande pressão que o treinador do time catalão sofre neste ano, já que o PSG goleou o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões por 4 a 0. A partida de volta é na próxima quarta-feira.

Leia mais:

Conheça os principais nomes cogitados para a vaga de técnico do Barcelona

Luis Enrique se diz aliviado após anunciar saída do Barcelona

Fernando Torres recebe alta e promete retorno em breve

— Existem muitos caminhos para tomar esse tipo de decisão ou para anunciar isso. Eu respeito muito — falou Emery durante coletiva de imprensa.

O treinador do clube francês indicou que "não vai mudar o planejamento do jogo e a maneira de jogar" para o jogo de volta no Camp Nou.

*AFP