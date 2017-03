Empresa mostra recuperação do gramado do Maracanã

Futebol

O gramado do Maracanã já não parece o mesmo de um mês atrás. Três dias antes da estreia do Flamengo na Libertadores, a empresa Greenleaf divulgou nas redes sociais imagem que mostra o antes e depois do campo. A partida entre Flamengo e San Lorenzo (ARG) será a primeira realizada no estádio neste ano.

Leia mais:

Zanetti virá a Porto Alegre para inauguração de ginásio da Sogipa

Com transmissão pelo Facebook da CBV, Rio de Janeiro encara o Minas

Eurico Miranda garante Vasco na próxima edição da Libertadores



A companhia foi contratada para restaurar o gramado do Maracanã. Na primeira imagem, feita em fevereiro, o campo aparece seco e sem vida, já a segunda, mostra um gramado verde e bem cuidado.



As linhas do campo ainda faltam ser pintadas e as balizas devem estar sendo colocadas para que os times se enfrentarem na fase de grupos da Libertadores sejam recebidos.



O Flamengo disponibiliza 50 mil ingressos para seus torcedores. Outros dez mil ficam para o time visitante. Até a manhã desta segunda-feira, 44 mil ingressos haviam sido vendidos para os torcedores rubro-negros. As vendas em pontos físicos começaram nesta segunda. Na madrugada deste domingo já havia fila nas bilheterias do Maracanã.



*LANCEPRESS