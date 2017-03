Engasgado com Neymar, Cavani é a esperança uruguaia

Clima de revanche

Edinson Cavani vive uma de suas melhores fases da carreira, com uma média de quase um gol por jogo na temporada 2016/2017 pelo Paris Saint-Germain, da França. Nem por isso o atacante está plenamente feliz. E muito por culpa de Neymar, adversário nesta quinta-feira, quando a Seleção Brasileira enfrenta a uruguaia no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

A eliminação do PSG para o Barcelona na Liga dos Campeões, após derrota por 6 a 1, há duas semanas, ainda não foi digerida por Cavani. Naquela noite, o atacante estufou as redes, mas viu Neymar ser ainda mais decisivo, com dois gols e uma assistência.

Agora, o "troco" pode vir com outra camisa. E sem o auxilio de Suárez, também do Barcelona, que está suspenso e desfalcará o Uruguai:

— É muito dolorido, ninguém gosta de perder, ainda mais do jeito que foi. Mas são coisas do futebol e foi uma noite com muitas coisas. Algumas muito ruins para mim, mas outras muito boas para ele — disse, referindo-se a Suárez.

Cavani pode ter levado a pior na Liga dos Campeões, mas tem mais que o dobro de gols de Neymar nesta temporada. Ele marcou 38 vezes em 39 jogos, enquanto o brasileiro anotou 14 em 35. Nas Eliminatórias, o uruguaio também tem larga vantagem. Ele é o artilheiro da competição, com oito gols, quatro a mais que o brasileiro.