Equipe gaúcha compete no Grand Prix Internacional de Judô Para Cegos neste sábado

No tatame

A cidade de São Paulo será palco neste sábado do Grand Prix Internacional Infraero de Judô Para Cegos. A competição terá a presença de 200 judocas do Brasil e do exterior, divididos nas categorias adulto e iniciante. As lutas acontecerão no Centro de Treinamento do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), um dos legados das Paraolimpíadas Rio 2016.

Uma equipe de 12 paratletas que representam a Associação de Cegos do RS (ACERGS) disputa a competição.

– Nossa expectativa de medalhas é bastante positiva. Temos atletas muito qualificados na equipe. O Grand Prix é uma das principais competições do ano no judô paraolímpico e estamos treinando desde janeiro com foco total – declara Gustavo Schumaker, técnico de judô da ACERGS.

Entre os gaúchos de destaque estão Anderson Wassian e Luísa Oliano, convocados pela Seleção Brasileira de Jovens para a disputa dos jogos ParaPanamericanos da categoria, no final do mês, também em São Paulo.

Já os veteranos contam com nomes como Giovana Pila e Helio Passos. O evento terá também a presença de judocas de renome como Antônio Tenório, medalha de prata nas Paraolimpíadas do Rio de Janeiro.

Haverá transmissão das lutas pelo YouTube. A etapa nacional do Grand Prix será realizada em Porto Alegre, no mês de outubro.

Programação:

8h30min – Abertura

9h – Início da Categoria Iniciante

10h30min – Início da Categoria Adulto

11h – Premiação da Categoria Iniciante

16h – Finais da Categoria Adulto

17h30min – Premiação da Categoria Adulto

*ZHESPORTES