Espanha volta a estar de acordo com código mundial antidoping

Dentro dos conformes

Segundo a Wada, jogadores de times do Campeonato Espanhol ficaram mais de 10 meses sem controle de doping Foto: BIEL ALINO / AFP

A Agencia Mundial Antidoping (Wada) anunciou, nesta terça-feira, que a Espanha voltou a estar de acordo com o Código Mundial Antidoping.

A agência espanhola tinha sido declarada fora do regulamento em março de 2016, depois da não aprovação do novo código pelo Parlamento Espanhol. O país estava em transição entre governos.

Sem governo durante 10 meses, desde dezembro de 2015 até outubro de 2016, Madri não pôde se adequar ao novo Código da AMA, que entrou em vigor em janeiro de 2015.



"Este decreto entra em vigor imediatamente e o código foi incorporado à legislação espanhola", informou a Wada em nota. O Parlamento ainda precisa "ratificar a decisão nos próximos meses" de maneira formal. Caso contrário, o país vai estar "automaticamente fora dos conformes", explicou a Agencia.

Entre as reformas mais significativas, o novo regulamento aumenta de dois para quatro anos as suspensões esportivas por uso de substâncias proibidas. Treinadores, médicos e diretores cúmplices também vão ter as punições ampliadas.

No início de fevereiro, a Wada denunciou que o futebol espanhol ficou sem controles de antidoping durante quase um ano. A Agência Espanhola de Proteção à Saúde e Esporte respondeu que 57 jogadores da Liga foram testados desde o início da temporada.

A Wada formou parte das autoridades que questionaram a decisão da justiça espanhola de destruir 211 amostras de sangue em março, durante investigação sobre o escândalo de doping massivo de ciclistas.

*AFP