Estátua de Cristiano Ronaldo vira piada e ganha memes nas redes

Cristiano Ronaldo ganhou uma estátua em sua homenagem em Portugal. Mas o que o objeto mais gerou foram piadas nas redes sociais com a expressão no mínimo estranha que o monumento apresentou.

Rindo até agora com essa montagem da estátua do Cristiano Ronaldo em Madeira. pic.twitter.com/2GBNYWWnDH

a estátua do cristiano ronaldo nada mais é do que um buzzfeedão 'CR7 reimaginado como o vilão síndrome/gurincrível d'Os Incríveis' pic.twitter.com/WyKA1pEB2m

o busto do cristiano ronaldo podia casar com a estátua da elis regina em porto alegre pic.twitter.com/fDsXb3fNc2

agradecida por ter nascido no mesmo planeta que a estátua do cristiano ronaldo e a restauração de jesus obrigada deus o senhor é top pic.twitter.com/njiW2xLVEf

só agora eu reparei que a estátua do Cristiano Ronaldo ta parecendo uma versão live action do Roger do desenho do Doug pic.twitter.com/OySVDeNRGb