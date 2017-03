Eurico Miranda garante Vasco na próxima edição da Libertadores

Confiante

Com a maior possibilidade de classificação à Conmebol Libertadores pelo fato de existir seis vagas por meio do Campeonato Brasileiro, além do campeão da Copa do Brasil, o presidente Eurico Miranda garantiu que o Vasco disputará a competição em 2018.

— O Vasco está montando um time que vai para as cabeças. As aves agourentas podem tirar o cavalinho da chuva, porque o Vasco vai para as cabeças. Não estamos montando time para ficar na água de salsicha. A propósito, o Vasco vai para a Libertadores do ano que vem — garantiu o mandatário.

Nesta temporada, o Vasco chegou a acordo com nove jogadores para reforçar o time — apenas o volante Bruno Paulista ainda não foi anunciado por ainda existir questões burocráticas que estão sendo resolvidas entre o Sporting, de Portugal, e o Recreativo, de Angola. Depois de Escudero, Wagner, Kelvin, Muriqui, Jean, Gilberto, Manga e Luis Fabiano, Eurico não fechou a janela de contratações:

— Nós trouxemos nove jogadores. Não é contratar e o time jogar amanhã. Tem o caso do Wagner, que está subindo de produção e vai continuar subindo porque é um belíssimo jogador. O Jean, um jovem. Trouxemos o Gilberto, o Kelvin, que joga pelo lado, muito bom. Trouxemos o Manga, que ainda não estreou... Provavelmente devemos fazer uma outra contratação.

Eurico Miranda sabe das responsabilidades que tem na presidência do Vasco. Apesar de receber muitas críticas de parte da torcida, o mandatário de São Januário continua o trabalho para que a equipe deslanche na temporada. No fim deste ano o clube viverá mais uma eleição presidencial e a equipe tendo sucesso irá ser bom para todos.

*LANCEPRESS