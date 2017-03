Evento nos Estados Unidos tem raro nocaute duplo

Em Kansas City

Uma luta no evento Shamrock FC 285, nos Estados Unidos, terminou de forma pouco comum. Alan Vasquez e Axel Cazares se nocautearam ao mesmo tempo. Na avaliação do árbitro, Vasquez (com detalhes vermelhos nas luvas) conseguiu se recuperar e, com isso, foi declarado vencedor.

No fim do primeiro round, os dois lutadores partiram para o ataque e trocaram diretos de direita. Ambos ficaram nocauteados, e o árbitro pareceu confuso, mas encerrou o combate.



Apesar da vitória, Vasquez ficou com o nariz torto pelo golpe.