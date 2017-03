Ex-técnico da seleção argentina, Alfio Basile sofre AVC

Em Buenos Aires

Alfio Basile, um dos principais treinadores dos últimos tempos na Argentina, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) nesta segunda-feira e encontra-se internado em Buenos Aires.

Leia mais:

Time de Gabiru, Tupi de Crissiumal troca de técnico na Divisão de Acesso

Ainda incompleta, Seleção treina no CT do Corinthians para jogo contra o Uruguai

Leonardo Oliveira: Ramiro pode ajustar o time de Renato outra vez



Apesar do susto, a imprensa local informa que o ex-treinador da albiceleste está fora de perigo. O jornal Clarín relata que Basile passou mal no último domingo, quando reclamou de formigamento no braço e foi levado a um hospital no bairro de Palermo, na capital do país.

Alfio Basile comandou a seleção argentina em duas oportunidades. Com ele de treinador, a albiceleste conquistou o último título, a Copa América de 1993, que foi disputada no Equador. O último trabalho do técnico aconteceu em 2012, quando dirigiu o Racing Club de Avellaneda.

*LANCEPRESS