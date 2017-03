Federer e Nadal vão às quartas de final no Masters 1000 de Miami

Gigantes do tênis

O suíço Roger Federer, quarto cabeça de cabeça de chave, e o espanhol Rafael Nadal (5º) se classificaram às oitavas de final do Masters 1000 de Miami, nesta terça-feira, enquanto o também suíço Stan Wawrinka, primeiro cabeça de chave, foi eliminado.

Federer não teve vida fácil e precisou superar o espanhol Roberto Bautista Agut (14º) em dois disputados sets, parciais de 7/6(5) e 7/6(4), para avançar à próxima rodada.

Leia mais:

Alexis Sánchez dá show e Chile vence Venezuela

Jogando fora, Colômbia vence e chega a vice-liderança das Eliminatórias

Quase 15% dos brasileiros votariam em Tite para presidente do Brasil

Campeão do Aberto da Austrália e do Masters 1000 de Indian Wells nesta temporada, Federer enfrentará o tcheco Tomas Berdych (10º) por uma vaga nas semifinais.

Já tido como favorito ao título em Miami, Federer viu suas chances de erguer o troféu na Flórida aumentarem ainda mais com a eliminação do compatriota Stan Wawrinka, surpreendido de virada pelo jovem alemão Alexander Zverev (16º), que venceu por 4/6, 6/2 e 6/1.

Nas quartas de final, Zverev enfrentará o vencedor do duelo entre o australiano Nick Kyrgios (12º) e o belga David Goffin (8º).

Nadal segue em frente

Mais cedo, o espanhol Rafael Nadal venceu o francês Nicolas Mahut em dois sets, parciais de 6/4 e 7/6(4), seguindo vivo no sonho de conquistar o título do Masters 1000 de Miami pela primeira vez na carreira. Nadal, que já chegou à final do torneio quatro vezes, enfrentará na próxima fase o americano Jack Soch (13º), que derrotou o compatriota Jared Donaldson por 6/2 e 6/1.

O espanhol teve ótimo aproveitamento do primeiro saque (92% contra 77% de Mahut) e aproveitou os 26 erros não-forçados do francês, enquanto só cometeu 11. O espanhol persegue seu 70º título da carreira, o 29º de torneios da categoria Masters. No domingo, chegou à milésima vitória na carreira.

Resultados desta terça-feira no Masters 1000 de Miami

Simples masculino (oitavas de final)

Alexander Zverev (ALE) venceu Stan Wawrinka (SUI) — 4/6, 6/2 e 6/1

Roger Federer (SUI) venceu Roberto Bautista Agut (ESP) — 7/6 e 7/6

Tomas Berdych (TCH) venceu Adrian Mannarino (FRA) — 6/3 e 7/5

Jack Sock (EUA) venceu Jared Donaldson (EUA) — 6/2 e 6/1

Fabio Fognini (ITA) venceu Donald Young (EUA) — 6/0 e 6/4

Kei Nishikori (JAP) venceu Federico Delbonis (ARG) — 6/3, 4/6 e 6/3

*AFP