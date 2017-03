Federer salva match points contra Berdych e avança à semi em Miami

No sufoco

Tenista de 35 anos busca o tricampeonato no segundo Masters 1000 da temporada

Tenista de 35 anos busca o tricampeonato no segundo Masters 1000 da temporada Foto: Julian Finney / Getty Images,AFP

Em grande fase na temporada, Roger Federer já está garantido nas semifinais do Masters 1000 de Miami. Nesta quinta-feira, o tenista suíço, atual número 6 do ranking, salvou dois match points e venceu o tcheco Tomas Berdych (14º) por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 7/6(6).

Em 24 confrontos, foi a 18ª vitória de Federer, a sétima consecutiva. A última derrota do suíço para Berdych foi em 2003, no ATP 500 de Dubai.

Agora, o tenista de 35 anos aguarda o vencedor da partida entre o alemão Alexander Zverev (20º do ranking) e o australiano Nick Kyrgios (16º), que disputam a vaga na semifinal na noite desta quinta-feira. Campeão em Miami em 2005 e 2006, o suíço busca o tricampeonato no torneio.

Atual campeão do Aberto da Austrália, Federer vem de nove vitórias consecutivas no giro pelos dois torneios da série Masters 1000 nos EUA. Há duas semanas, levantou o caneco em Indian Wells.

Na outra semifinal, que será disputada a partir das 14h desta sexta-feira, o espanhol Rafael Nadal, 7º do mundo, encara o italiano Fabio Fognini (40). O histórico é favorável a Nadal, que busca seu primeiro título em Miami: o tenista de Maiorca vencer sete vezes em 10 duelos.

O jogo

Depois de vencer o primeiro set com duas quebras de serviço e ver o adversário empatar o jogo na segunda parcial, Federer poderia fechado a partida com mais tranquilidade. Ao sacar em 5/3, perdeu todos os pontos de seu serviço. Na sequência, Bardych confirmou seu saque e empatou a partida, que foi para o tiebreak.

No game de desempate, os dois jogadores tiveram minibreaks nos dois primeiros saques do adversário. Só então Federer conseguiu confirmar seu saque com um ace.

No game decisivo, foi a vez de Berdych ter o jogo na mão, mas desperdiçou dois match points, um deles em seu serviço. O suíço aproveitou o momento e pôs pressão no tcheco, que cometeu dupla falta quando sacava em 6/7 e entregou a vitória de bandeja para Federer.

