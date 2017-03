Federer tem trabalho no 1º set, mas bate americano e espera Del Potro em Miami

Tênis





Campeão de Indian Wells, na Califórnia, no domingo passado e do Australian Open este ano, Roger Federer teve problemas no começo, mas depois deslanchou para garantir vaga na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, na Flórida.



O natural da Basileia vencedor de 18 Grand Slams e 25 Masters 1000 superou o adolescente americano, Francis Tiafoe, de 19 anos e que saiu do quali, 101º do mundo, por 7/6 (7/2) 6/3 após 1h12min de duração na quadra central do Crandon Park.

Duas vezes campeão na Flórida, Federer pode ter duelo esperado contra o argentino Juan Martin Del Potro, ex-top 4 e atual 34º, que precisa vencer esta noite o holandês Robin Haase, 48º.

Caso o duelo venha ocorrer, seria na segunda-feira e o 21º entre eles - Roger lidera por 15 a 5.

Na partida deste sábado, Roger começou meio lento e o adversário firme, animado por jogar em casa - mora perto em Orlando - e mostrando firme saque e golpes no fundo. Foi levando o serviço até Federer dominar no tie-break com bela transição à rede fechando por 7/6 (7/2).

O suíço começou mal no segundo set sendo quebrado, mas devolveu em seguida e abriu 5/2 com quebra no game anterior com voleio longe de Tiafoe. Com o jogo dominado, o tenista de 35 anos tentou até o SABR, o Sneack Attack By Roger, devolução perto da linha de saque, o que deu certo, mas só foi concluir no saque sem mais problemas.

Federer já soma 14 vitórias em 15 jogos na temporada e agora 1094 na carreira.

