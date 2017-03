Federer vai às oitavas e faz clássico contra Nadal em Indian Wells

Tênis

O grande clássico do tênis vai acontecer pela segunda vez no ano. Roger Federer, número 10 do mundo, teve dificuldades, mas confirmou o favoritismo diante de Steve Johnson, 27º colocado, e enfrenta Rafael Nadal na próxima rodada. O suíço precisou de 1h34min para fazer 2 sets a 0, com duplo 7/6, e vai encarar seu principal rival pela 36ª vez no circuito.

Os dois fizeram uma batalha épica de cinco sets na final do Aberto da Austrália, no final de janeiro, com triunfo do suíço. Nadal lidera os confrontos com 23 vitórias a 12. Em Indian Wells, o confronto tem uma vitória para cada. Há 13 anos, desde Miami, em 2004, que os dois não jogavam tão cedo em um torneio ATP. Federer possui quatro conquistas no torneio californiano, e Nadal tem três. A partida ocorre nesta quarta-feira às 21h.

Nesta terça os saques foram dominadores, tanto de Federer como de Johnson. No primeiro set, Roger subiu bem à rede e abriu 5 a 2 no tie-break, ampliou a vantagem e fechou no segundo set-point em 46 minutos. Na segunda etapa, o suíço teve suas únicas chances de quebra logo no começo bem salvas por Johnson. Os dois serviram bem, e no detalhe, Federer foi mais compentente e fechou o tie-break em 7/4.

*LANCEPRESS