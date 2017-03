Federer vence Wawrinka e conquista Masters 1000 de Indian Wells pela quinta vez

Grande fase

O suíço Roger Federer é campeão do Masters 1000 de Indian Wells pela quinta vez na carreira. Na noite deste domingo, na Califórnia, o veterano derrotou o compatriota Stan Wawrinka por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em uma hora e 20 minutos.

Depois de ficar seis meses fora das quadras no fim de 2016 por conta de uma lesão, Federer voltou em grande estilo — ele já havia conquistado o Aberto da Austrália no início do ano.

Leia mais:

Elena Vesnina é campeã do Masters 1000 de Indian Wells

Uruguaio é tricampeão do Brasil Open após final conturbada

Sharapova deve ficar sem convite para disputar Roland Garros

Federer chegou a 90 títulos no circuito da ATP e 25 taças de Masters 1000 — o segundo nível de competições mais importantes do tênis.