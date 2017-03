Felipe Massa avisa: "Ultrapassagens serão mais difíceis"

Fórmula 1

Felipe Massa diz que a ultrapassagem será mais difícil para os pilotos da Fórmula 1 em 2017.

Após ter cancelado sua aposentadoria para retornar à Williams este ano, o brasileiro impressionou com o tempo mais rápido e 168 voltas incríveis no teste de Barcelona na terça-feira.

Leia mais:

Leist é o estreante mais rápido nos testes em pista oval da Indy Lights

Piloto fala sobre oportunidade nos EUA: "Vou focar 100% para chegar à Indy"

Stock Car muda pontuação e formato das corridas em 2017



– Não é ruim para um velho ex-piloto aposentado – ele brincou no Twitter.

Mas foi o ritmo geral de Williams que chamou a atenção de muitos, incluindo Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo e Alain Prost, que disse que a categoria deve ¿prestar atenção¿ em sua antiga equipe.

Hamilton ainda disse que gostaria de ver a equipe de Grove se juntar a batalha com a Mercedes, mas Massa sorriu:

– Eu acho que nós queremos isso muito mais do que Lewis pensa.

– Vamos ver, o Mercedes é incrivelmente rápido e duvido que estamos no mesmo nível. O que eu posso dizer é que foi um dia muito positivo e as pessoas na equipe estão muito mais felizes do que na semana passada – acrescentou.

Quanto ao ¿show¿ da F1 deste ano, no entanto, Massa não está tão certo que a categoria será tão divertida para os espectadores como será para os pilotos.

Depois de seguir o Sauber claramente menos competitivo por várias voltas na terça-feira sem ser capaz de passar, ele disse:

– Esta é a nova Fórmula 1. Ultrapassar é muito difícil, eu era 1,5 segundos mais rápido do que o Sauber, mas não podia passar.

– Atrás de mim estava Hulkenberg (da Renault), e ele era mais rápido do que eu, mas não tinha chance de ultrapassar – disse Massa. – Acho que veremos menos ultrapassagens este ano do que nas últimas temporadas – finalizou.