Feliz com situação física, Lugano fala em renovar com o São Paulo  

Lugano, 36 anos, afirmou que, se tivesse de decidir a renovação de seu contrato hoje, gostaria de prorrogar o compromisso com o São Paulo. O vínculo vai até junho e, neste momento, o zagueiro uruguaio sente-se apto a seguir no futebol. Ele comemorou o fato de fazer quase um ano que não tem qualquer problema físico.

— Sempre falei o mesmo. Vai depender como eu me sentir física e mentalmente. Faz um ano que não falto um minuto no treino do São Paulo. Um ano que estou à disposição toda quarta e domingo. Estou num momento físico e mental melhor do que há dois, três anos. Isso me motiva. A continuar, desfrutar da carreira de jogador de futebol. Obviamente que aqui o contrato vai até junho. E isso vai depender do São Paulo. Por enquanto, se continuar assim, vou continuar — afirmou o zagueiro, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

O jogador também está feliz com o técnico Rogério Ceni. Ao contrário do que já disse de Tite, treinador da Seleção Brasileira, Lugano vê Ceni remando contra a opinião pública. E diz que o ex-companheiro de time terá uma carreira de sucesso como comandante.

— É totalmente o contrário do que falei. Pela personalidade, ele criou tanta empatia quanto adversidade no futebol. Ele sabe que tem muita gente torcendo para dar errado, porque ele é muito frontal, muito são-paulino. Muito inteligente para debater qualquer tema para tentar colocar na carreira dele. E isso às vezes é duro. Mas é sempre melhor conhecer um cara assim. Ele fez uma carreira e com certeza vai ter uma carreira de muito êxito, porque parece que ele nasceu para ser treinador e não goleiro — analisou o camisa 5.

Lugano agora vive expectativa por mais uma oportunidade no time. Ele foi titular no último domingo contra o Santo André, na vitória de 4 a 1 pelo Campeonato Paulista no Morumbi. Com problemas físicos, Maicon e Rodrigo Caio são dúvidas para o confronto desta quarta contra o ABC-RN, pela Copa do Brasil. A princípio, Rodrigo não preocupa, mas Maicon não deve jogar. Lugano concorre com Breno, Douglas, Lucão e Lyanco.

