Ferj mantém esperança de contar com Maracanã ainda no Carioca

Maracanã foi utilizado pelo Flamengo no jogo contra o San Lorenzo, pela Libertadores

Mesmo que tenha sido frustrada a negociação para que os clássicos Botafogo x Fluminense e Flamengo x Vasco fossem no Maracanã, a Ferj ainda tem um fio de esperança para conseguir a utilização do estádio ainda na atual edição do Carioca. A entidade tenta junto à concessionária a redução dos valores.

Para o Fla-Flu, que é o clássico restante pela Taça Rio sem local definido, a administração do Maracanã pediu R$ 500 mil de aluguel. Para os jogos subsequentes, semifinais e finais de turno e do Estadual, a proposta — rejeitada pela Ferj — foi de R$ 600 mil. Os valores foram publicados inicialmente por UOL e Globoesporte.com.

A concessionária chegou a prometer enviar à Ferj uma planilha de custos com o estádio, na tentativa de justificar as pedidas altas, mas a entidade não recebeu. A título de comparação, o aluguel do Nilton Santos cobrado pelo Botafogo é de R$ 200 mil.