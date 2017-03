Fernando Alonso aposta em "final de semana" bem difícil para a McLaren

Fórmula 1

Fernando Alonso admite que a McLaren esteja se preparando para um ¿fim de semana difícil¿ no GP da Austrália, apesar das esperanças da Honda de ter feito progressos com seu motor de Fórmula 1.

O espanhol sofreu uma pré-temporada frustrante, com o teste da McLaren prejudicada pela fraca confiabilidade e falta de potência da nova unidade da Honda.

Alonso não tem nenhuma ilusão que as coisas sejam diferentes quando a temporada da F1 começar em Melbourne este fim de semana.

¿Após duas semanas difíceis de testes, estamos preparados para enfrentar um fim de semana difícil em Melbourne¿, disse Alonso.

¿Faremos o nosso melhor com o que temos e há muito trabalho duro e colaboração acontecendo dentro da equipe, mas a falta de tempo antes da primeira corrida significa que temos poucas opções para grandes mudanças¿.

¿O primeiro passo será trabalhar na confiabilidade antes que possamos fazer quaisquer suposições ou previsões sobre o desempenho, e tentaremos aproveitar o fim de semana o máximo que pudermos¿.

Mesmo assim, Alonso espera tirar o melhor dessa situação ruim e é bem otimista quando fala do novo regulamento:

¿Estou incrivelmente motivado para 2017 e não posso esperar para ver que tipo de corrida essa nova `mistura¿ trará. O início de uma nova temporada sempre nos dá uma série de sentimentos, grande emoção para estar correndo novamente e o desconhecido, já que vamos correr com regulamentações diferentes¿, disse o espanhol.

¿Nós ainda não sabemos onde todos estão, pois o teste foi um campo de provas para todos mais do que nunca, e será interessante ver como as equipes rapidamente mostrarão seu desevolvimento ao longo do final de semana.¿