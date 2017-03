Fernando Prass voltará à Seleção

Copa do Mundo

Fernando Prass deve ser chamado por Tite para as próximas convocações da Seleção. Pelo menos é o que dizem pessoas próximas da comissão técnica do Brasil e do próprio treinador.

O goleiro do Palmeiras, cortado por contusão equipe ouro olímpica no ano passado, tem sido muito elogiado pelos lados da CBF. E voltou a manifestar desejo de defender o Brasil domingo passado, após grande atuação diante do Santos.

Tite não tem um goleiro titular definido para 2018 e acha que a experiência de Prass, que tem 38 anos de idade e começou o ano em grande fase, pode ser importante para a equipe que for representar o país na Rússia, agora que a classificação para o Mundial está bem próxima.