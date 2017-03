Fernando Torres sofre pancada na cabeça durante jogo do Atlético de Madrid e é levado a hospital

Susto

O jogo entre Deportivo La Coruña x Atlético de Madrid, nesta quinta-feira, teve uma cena assustadora no final. Aos 39 minutos, o atacante Fernando Torres dividiu uma bola pelo alto com um defensor do time da casa e levou a pior: ele caiu desacordado no chão e precisou de atendimento médico imediato.

Torres desabou após levar, aparentemente, uma pancada na nuca. Na queda, acertou a cabeça diretamente no gramado e pareceu ter sofrido uma convulsão – jogadores do Atlético tentaram desenrolar sua língua logo depois do lance. Uma ambulância o levou ao hospital para atendimento médico.

Apesar do susto, Torres chegou ao hospital já consciente e tranquilo. O Atlético de Madrid divulgou um primeiro boletim e disse que o jogador sofreu um traumatismo cranioencefálico e fará exames. Além disso, ele passará a noite internado para observação. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

FULL HD Video of Fernando @Torres sickening injury tonight for Atletico (v Deportivo). Get well soon! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/XrmXTHmNk5 — Lucas Thurgood (@LucasThurgood) 2 de março de 2017

