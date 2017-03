Ferraz rebate torcedor do Santos na web e lembra de salários atrasados 

Debate

As cobranças de alguns torcedores do Santos não param, mesmo após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP no último sábado. No Instagram, foi a vez de o lateral-direito Victor Ferraz ser acusado, ao lado de David Braz, de formar um grupo dentro do elenco santista. O camisa 4 se revoltou com o comentário e fez questão de responder o perfil que pertence a um grupo de torcedores.

— Cara, vou te falar que tenho vergonha da pessoa que você deve ser. Estou indo para a minha quarta temporada no clube. Torcida, funcionários, jogadores e diretores conhecem minha índole. Tu podes não gostar do meu futebol, tudo bem, vou me esforçar cada vez mais para melhorar, agora falar do meu caráter? Dizer que eu participo ou crio qualquer tipo de panelinha? Para com isso. Se tu és santista mesmo (coisa que eu não acredito), você vai se lembrar que são os mesmos jogadores que ficaram seis, sete meses sem receber, e foram campeões e disputaram títulos nacionais — escreveu em uma parte da resposta.

Durante a sequência negativa de resultados em que o Peixe perdeu dois jogos e empatou um, parte de uma torcida organizada foi até a porta do vestiário cobrar os atletas. Alguns cantaram e fizeram críticas diretas a Lucas Lima.

Na semana passada, outro grupo esteve no CT Rei Pelé para conversar com o técnico Dorival Júnior e com os auxiliares Elano e Serginho Chulapa.

* Lancepress