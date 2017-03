Fifa ameaça AFA de suspensão após mudança no estatuto 

Sanção à vista?

Na última quarta-feira, a Fifa enviou um documento à Associação do Futebol Argentino (AFA) e ameaçou punir a entidade com a suspensão de um mês. Se isso ocorrer, a seleção argentina ficaria impossibilitada de atuar contra Chile e Bolívia, neste mês, em jogos pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2018. Além disso, os clubes do país não poderiam atuar por competições internacionais, como a Libertadores e Sul-Americana.

As ameaças da entidade máxima do futebol mundial foram por conta da mudança do artigo 87 do estatuto da AFA na última sexta-feira, dia 24 de fevereiro. A alteração deixou a cargo do Colégio de Advogados de Buenos Aires a definição de habilitação dos candidatos a presidente e vice da entidade argentina. Anteriormente, era o Comitê de Ética da Conmebol que tinha essa responsabilidade.

No documento enviado pela Fifa, a organização faz duras críticas pelo fato de a AFA não ter um tribunal independente para julgar os candidatos às vagas de presidente e vice.

Desta forma, a Conmebol que fará as avaliações, uma vez que a Fifa acredita que a organização sul-americana é como "um órgão que assegura a independência e um processo justo para poder ser objeto de recurso de qualquer decisão".

* Lancepress