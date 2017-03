Flamengo e Fluminense entram com recurso contra torcida única na final da Taça Guanabara

No Engenhão

Como já era esperado, Flamengo e Fluminense entraram com um recurso contra a decisão que determina torcida única no clássico do próximo domingo, pela final da Taça Guanabara. O pedido foi protocolado na noite desta quinta-feira, mas não há como estimar quando sai a decisão da Justiça. A partida será realizada no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos, às 16h.

Flamengo e Fluminense estudam opções caso o recurso não seja concedido. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) está ao lado dos clubes nesta questão e também tenta derrubar a final com torcida única. Por decisão do juiz Guilherme Schilling, o clássico só pode ser realizado com torcida do mandante do duelo – o tricolor das Laranjeiras, neste caso, por sorteio. Contudo, há rubro-negros planejando fazer uma grande festa no Engenho de Dentro, bairro que abriga o Engenhão, mesmo sem lugar no palco da decisão.

Consultado pelo jornal Lance!, o comandante do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe), major Silvio Luiz, admitiu que a presença de rubro-negros fora do estádio é um caso a ser observado.

– É complicado. Trata-se de um jogo de torcida única. Se algum torcedor provocar confusão ou incitar a violência dentro ou fora do estádio, ele pode ser preso – disse o policial, que preferiu não opinar sobre a decisão de torcida única na decisão da Taça Guanabara. – Essa posição não pode ser minha. Somente a instituição da Polícia Militar pode se manifestar a respeito. Não posso opinar se é melhor ou pior.

