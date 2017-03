Flamengo fecha nova parceria com Zico por produtos licenciados 

Ídolo

O Flamengo anunciou uma nova parceria com o seu maior ídolo: Zico. O Galinho de Quintino fechou um acordo para que o clube continue explorando sua marca em produtos licenciados.

Esta expansão da linha conta com o lançamento de canecas, chaveiros, canetas, camisa caricatura e copo colecionável, entre outros produtos.

Nesta quinta-feira, Zico participou de um evento com torcedores do Flamengo no Centro do Rio. O Galinho de Quintino completa 64 anos nesta sexta-feira (3 de março), um dia sempre lembrado pelos rubro-negros.

