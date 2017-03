Floyd Mayweather manda recado a Conor McGregor: "Assine o papel"

Vai sair?

Floyd Mayweather parece estar perdendo a paciência com Conor McGregor diante do apelo público que se tornou a hipotética superluta entre os dois no boxe. Mais uma vez questionado sobre o possível duelo com o irlandês, a lenda do boxe fez questão de enviar um recado direto ao rival.

Em entrevista à ESPN, Mayweather disse que espera que McGregor "assine o papel" e cumpra com as palavras que o descreveram como "o patrão". Floyd deve se referir ao fato de que o contrato de Conor com o UFC deve ser um dos empecilhos para a superluta não acontecer.

- Não sei se a luta com Conor McGregor vai acontecer. Se acontecer, aconteceu; se não, então não aconteceu. Me perguntam sempre sobre essa luta. Sempre me perguntam isso. Se Conor realmente quer que essa luta aconteça, pare de enrolar e assine o papel. Assine o papel. Você falou que era o patrão, então assine o papel - disparou o astro do boxe.

Leia mais

Ladrões invadem casa de Floyd Mayweather e levam US$ 150 mil em bens

Possível volta e infinita ostentação: Floyd Mayweather agora 4.0

Invicto, Esquiva Falcão busca sua 17ª vitória como boxeador profissional



Depois de conquistar o cinturão dos leves do UFC, em novembro, Conor McGregor anunciou férias para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho. Desde então, o irlandês protagoniza uma rivalidade com Floyd Mayweather para promover uma possível superluta com o astro no boxe. Floyd está aposentado do boxe desde setembro de 2015.

*LANCEPRESS