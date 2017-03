Fluminense fica no empate contra o Criciúma em Santa Catarina

Copa do Brasil

O Fluminense visitou o Criciúma, nesta quinta-feira no Heriberto Hülse, e volta para o Rio de Janeiro com uma vantagem miníma. Com o 1 a 1 fora de casa, o Tricolor precisa de um empate sem gols ou uma vitória simples para avançar na Copa do Brasil. A volta, no Giulite Coutinho, será na próxima quarta, às 19h30min.



A vantagem do Tricolor poderia ser maior, mas o goleiro Edson teve grande atuação nos minutos finais. Quem abriu o placar para o Flu foi o atacante Wellington Silva e Alex Maranhão, ainda no primeiro tempo, selou o placar.

O equilíbrio marcou a primeira etapa no Heriberto Hülse. Com o retorno de Douglas, Abel apostou no esquema que deu certo contra o Flamengo. Abertos, Wellington e Richarlison voltaram a dar muito trabalho pelas pontas. Apesar da posse de bola, o Tricolor teve dificuldades para encontrar espaços.



Foi então que a qualidade de Sornoza fez a diferença. O equatoriano encontrou Richarlison nas costas da zaga e o camisa 70 driblou o goleiro Edson antes de tocar para Wellington Silva. Em grande fase, o atacante deixou um marcador no chão com só um toque e não entrou com bola e tudo porque teve humildade: 1 a 0.



O Flu, sem Scarpa pelo terceiro jogo consecutivo, pecava na criação. Assim, as melhores chances foram em cobranças de falta de Douglas e Richarlison.



O Criciúma, aos poucos, encontrou espaços para contra-atacar. Aos 32, Andrew chegou à linha de fundo e cruzou para trás. Orejuela cochilou e Alex Maranhão, livre na entrada da área, bateu com categoria, sem chances para Júlio César.



O empate e o intervalo fez bem para o mandante. Deivid arrumou o time e as mudanças feitas no segundo tempo surtiram efeito. Silvinho entrou bem e o Tigre passou a pressionar o Flu a partir dos 15 minutos. Inseguro nas bolas aéreas, Júlio César salvou o Tricolor e impediu o que seria um golaço de Ricardinho.



Abel Braga respondeu colocando os atacantes Pedro e Marcos Junior e a equipe voltou a equilibrar o confronto. O Tricolor, que já parecia com o empate fora de casa, teve três grandes oportunidades para sair de Criciúma com a vitória.



Richarlison fez grande jogada pela direita e achou Pedro dentro da área, que não bateu bem e Edson fez a defesa em dois tempos. Esta foi só a primeira intervenção do goleiro. Na sequência, o corajoso goleiro dividiu com Léo. Já nos acréscimos, Pedro fez o pivô, Marcos Junior bateu de primeira e lá estava Edson para assegurar a igualdade no placar.



*LANCEPRESS