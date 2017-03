Fred valoriza ponto conquistado pelo Atlético-MG na Libertadores: "Boa estreia"

Na busca

O atacante Fred, autor do gol de empate do Atlético-MG contra o Godoy Cruz, fora de casa, na estreia do time na Libertadores, mostrou-se satisfeito com o resultado do time na estreia da competição. Artilheiro do time na temporada com dez gols, o camisa nove lembrou que o time sofreu com um gol logo no início

– A vitória é sempre melhor, mas não é fácil jogar aqui na Argentina contra o Godoy Cruz. Conseguimos fazer um bom jogo e arrancar um empate. Acho que foi uma boa estreia – analisou Fred.

- Mudou porque a equipe deles faz muita ligação direta, saindo de trás, e a gente teve que se expor um pouco mais, jogar o jogo que eles gostam. Nosso time se desorganizou um pouco no primeiro tempo, mas o Roger conversou com a gente no intervalo, pediu paciência e voltamos mais organizados no segundo tempo - completou o goleador atleticano.

Na Libertadores, o Atlético-MG volta a campo daqui a mais de um mês, no dia 13/4, quando recebe o Sports Boys, da Bolívia, no Horto. No Estadual, o próximo compromisso é na segunda-feira à noite contra o Tupi, em casa, pela sétima rodada.

