Gabriel Jesus e Lucas Lima visitam concentração da Seleção Brasileira

O atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, e o meia Lucas Lima, do Santos, foram ao hotel da Seleção Brasileira, em Guarulhos, na noite desta segunda-feira. A dupla esteve no local enquanto o grupo jantava, conversou com o técnico Tite e brincou com os demais jogadores.

Os dois atletas foram chamados para todas as partidas desde que Tite assumiu o comando da Seleção, mas ficaram de fora da última convocação devido a lesões. Jesus passou por cirurgia por conta de fratura no dedinho, enquanto o camisa 10 do Santos teve problemas no joelho esquerdo, mas já está recuperado.

Em recuperação no Brasil, Gabriel Jesus estará no Itaquerão na noite desta terça-feira, assistindo ao jogo entre Brasil e Paraguai. Lucas Lima não deve estar presente, já que o Santos entra em campo na quarta-feira pelo Paulistão.

