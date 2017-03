Gastelum brinca sobre desafio a Anderson Silva: "Sou um idiota"

Vai rolar

Segundos depois de nocautear Vitor Belfort, Kelvin Gastelum, ainda no octógono do UFC Fortaleza, pediu um confronto contra Anderson Silva no Rio de Janeiro. Pedido atendido. Mas se engana quem pensa que o americano estava convicto do que estava fazendo. Ele brincou que a atitude foi um ato "idiota".

Em participação no programa The MMA Hour, Gastelum explicou o que o motivou a desafiar um dos maiores lutadores de todos os tempos para o combate no Brasil — a luta ocorre no dia 3 de junho, pelo UFC 212, no Rio de Janeiro.

— Sabe, sou um idiota (risos). Também não sei (por que lutar com brasileiros no Brasil), mas gostei da experiência (em Fortaleza). O Brasil foi muito bom para mim, e os fãs foram espetaculares. Estive no Rio de Janeiro e visitei as favelas, conheci o verdadeiro Rio, e foi incrível. Eles são muito apaixonados no Brasil (...) Não achava que ele iria assinar, não esperava que ele aceitasse a luta. Fiquei surpreso — revelou o americano.

Apesar do desafio, Gastelum pregou respeito a Spider e o comparou a Mike Tyson ao refletir sobre a oportunidade de enfrentá-lo dentro do octógono. Ele espera que, caso vença, seu triunfo não represente a aposentadoria do ex-campeão dos médios.

— Nunca pensei direito nisso (na oportunidade de enfrentar um dos maiores), isso ainda é algo que tenho de pensar sobre nos próximos dois meses. Estou tentando me convencer de que está acontecendo. Isso é outro nível. Um pouco (surreal). Estou enfrentando o maior de todos, é como enfrentar Mike Tyson — comemorou.

Kelvin Gastelum soma três vitórias consecutivas na categoria dos médios. Ele nocauteou Vitor Belfort e Tim Kennedy, e superou Johny Hendricks em suas últimas lutas no octógono. Já Anderson Silva venceu Derek Brunson no UFC 208, em fevereiro, em evento realizado em Nova York.