Gastelum revela intenção de voltar aos meio-médios, mas destaca oportunidade de enfrentar Belfort

Natural de San Jose, na Califórnia, Kelvin Gastelum é um americano filho de dois mexicanos e que treina sob o comando do brasileiro Rafael Cordeiro. Por isso, é fluente em inglês, espanhol e português. Neste sábado, lutatá fora da América do Norte pela primeira vez ao enfrentar Vitor Belfort em Fortaleza pelo UFC Fight Night 106.

Em entrevista ao Trocação Pura, da Rádio Gaúcha, o lutador admitiu o desejo de retornar aos meio-médios — categoria em que já fez sete lutas, mas falhou para bater o peso duas vezes. No entanto, a chance de enfrentar Belfort nos médios foi considerada importante pelo campeão do The Ultimate Fighter 17.

— (Belfort) É uma lenda do esporte. Estou feliz de estar lutando contra um nome como Vitor Belfort. Estou esperando a minha vida toda por estas oportunidades e não vou deixar passar — disse o lutador de 25 anos.

Gastelum entende que tem mais chances de chegar ao topo nos meio-médios. Por isso, a ideia é voltar à categoria até 77 quilos depois da luta com Belfort.

— Vou lutar nos 84 quilos, mas penso em voltar para a categoria de baixo. Acho que minhas probabilidades para ganhar o campeonato são maiores na categoria de baixo, no meio-médio — avaliou.

Kelvin Gastelum tem 13 vitórias e duas derrotas na carreira. Ele vem de vitórias consecutivas sobre Johny Hendricks (nos meio-médios), numa decisão unânime em julho, e um nocaute sobre Tim Kennedy, nos médios, em dezembro.

UFC Fight Night 106, 11/3, Fortaleza

Card principal

Vitor Belfort x Kelvin Gastelum (médios)

Maurício Shogun x Gian Villante (meio-pesados)

Edson Barboza x Beneil Dariush (leves)

Jussier Formiga x Ray Borg (moscas)

Bethe Correia x Marion Reneau (galos femininos)

Alex Oliveira x Tim Means (meio-médios)

Card preliminar

Francisco Trinaldo x Kevin Lee (leves)

Sérgio Moraes x Davi Ramos (meio-médios)

Rani Yahya x Joe Soto (galos)

Michel Prazeres x Josh Burkman (leves)

Rony Jason x Jeremy Kennedy (penas)

Garreth McLellan x Paulo Henrique Costa (médios)

