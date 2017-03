Gastón Fernández e Bruno Rodrigo já treinam com o grupo do Grêmio

Tricolor

Sem compromissos no final de semana, a manhã de sábado (11) foi de atividades físicas para o grupo de jogadores do Grêmio. O jogo contra o Brasil de Pelotas, que estava marcado inicialmente para o domingo, teve a data alterada a pedido do clube, em função da viagem para a Venezuela. A partida será realizada na próxima quarta no estádio Bento Freitas.

O Grêmio aproveita a folga no calendário para recuperar jogadores e ambientar os novos contratados. Gastón Fernández e Bruno Rodrigo trabalharam normalmente neste sábado no CT Luiz Carvalho. Os dois já tem condições legais de jogo mas não há ainda uma previsão de quando estarão em campo. Tudo vai depender da preparação física.

Outra novidade no treino foi a presença de Maicon. Recuperado de lesão na panturrilha direita, o volante talvez já esteja à disposição do treinador para o compromisso de quarta pelo Gauchão. O lateral Edílson também participou do trabalho. Renato, que foi liberado do treino para para ir ao Rio de Janeiro, certamente poderá contar com os dois titulares no próximo jogo do Grêmio pela Libertadores. O confronto com o Iquique está marcado para o dia 11 de abril na Arena.

*RADIOGAUCHA