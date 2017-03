 Gatito ressalta experiência do elenco do Botafogo na Libertadores e destaca convocação

Igualzito ao pai





Heroi do Botafogo na classificação contra o Olimpia, Gatito Fernández vive o seu melhor momento desde que chegou ao clube, no começo do ano. Depois de passar por certa instabilidade – chegando a ser banco de Helton Leite –, o paraguaio voltou a ser decisivo e chega como dono da posição para o duelo contra o Estudiantes-ARG, pela fase de grupos da Libertadores.

– Nós tivemos quatro jogos antes de entrar na fase de grupos. Todos difíceis. Agora, temos mais experiência. Eles nos ajudaram a crescer como um grupo, com cada jogo sendo uma final para nós. Então será uma partida difícil, já que o Estudiantes é um clube muito grande. Já joguei lá, sei como é... nós teremos que fazer nosso trabalho para vencer – disse o goleiro.

Seja pelas defesas decisivas nos pênaltis ou pelo momento vivido em um clube como o Botafogo, Gatito voltou a ser convocado pela Seleção Paraguaia para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Sem esconder a felicidade, o arqueiro valoriza o período dentro do Glorioso para recuperar o prestígio em seu país.

– Estou feliz pela convocação, os meus resultados estão dando certo. Depois de chegar ao Botafogo, estou muito feliz e agradecido com todos no clube. Espero que continuemos assim – afirmou Gatito, filho de Gato Fernández, ex-goleiro do Inter e também da seleção paraguaia.