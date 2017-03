Gaúcho Matheus Leist estreia na Indy Lights em circuito de rua

Nas pistas da América

Atual campeão da F-3 Inglesa, o brasileiro Matheus Leist, 18 anos, fará sua estreia oficial na Indy Lights – categoria de acesso à Fórmula-Indy – neste final de semana no circuito de rua de São Petersburgo, nos Estados Unidos.

Além de nunca ter andado na pista da Flórida, o piloto gaúcho da Carlin pilotará pela primeira vez também em um traçado de rua. Durante os testes de pré-temporada, onde esteve entre os mais rápidos, Leist pilotou no circuito oval e no misto de Homestead.

— Os treinos da pré-temporada foram muitos bons e a nossa expectativa é de estar entre os cinco mais rápidos na estreia. Sabemos que são muitas novidades: uma pista inédita, um traçado de rua e um carro bem mais veloz do que eu estava acostumado até o ano passado, mas acredito que vou andar bem. Irei conhecer o circuito nos treinos de sexta-feira e espero me adaptar rapidamente na pista — diz o piloto de Novo Hamburgo.

Com o título da F-3 conquistado no ano passado, Leist aparece como um dos principais destaques do automobilismo brasileiro no Exterior. Depois de bons treinos da GP3, o jovem piloto recebeu o convite da atual equipe campeã da Indy Lights, a Carlin, para correr a temporada completa na divisão de acesso da Fórmula Indy.

— Tenho um treino livre, duas tomadas de tempo e duas corridas neste final de semana. Estou acostumado com o formato de rodadas duplas e até triplas, o que era bastante comum na Inglaterra, mas sei também que agora as corridas são um pouco mais longas. Espero que o nosso bom desempenho da pré-temporada se repita aqui em São Petersburgo — projeta.

Os treinos da Indy Lights terão início às 11h desta sexta-feira. Serão dois classificatórios: o primeiro vale para a corrida 1 e o segundo para a corrida 2. A primeira prova será às 19h10 do sábado e a segunda acontece às 11h45 no domingo (horários de Brasília).

*ZHESPORTES