Gaúchos dominam na Nacra 17, na 470 e em classes jovens da vela

Copa Brasil

Os santos da casa fizeram milagre em três classes na 4ª Copa Brasil de Vela, encerrada no sábado em Porto Alegre.

Competindo na águas do Guaíba, onde estão habituadas a treinar, os gaúchos foram campeões na Nacra 17 e na 470 masculina e feminina.

Leia mais:

Robles e Grael superam campeões olímpicos e conquistam título da 49er

Shogun diz que paciência o ajudou a conquistar nocaute no UFC Fortaleza

Andy Murray cai para qualifier no Masters 1000 de Indian Wells

Na Nacra 17, o destaque ficou para a dupla que representou o Brasil na única classe mista dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. O timoneiro gaúcho Samuel Albrecht, do Veleiros do Sul, e a proeira de Niterói Isabel Swan, do Rio Yacht Club, conquistou o título com 13 pontos perdidos, dois a menos que os vice-campeões João Siemsen Bulhões e Gabriela Nicolino de Sá. Samuel e Isabel venceram cinco das 11 regatas.

Na 470 masculina, a dupla do Veleiros Geison Mendes/Gustavo Thiesen foi campeã com folga, com 10 pontos de vantagem. Na 470 feminina, Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan, do Clube dos Jangadeiros, levaram a melhor.

Na Copa Brasil de Vela Jovem, a dupla Lorenzo Bernd/Philipp Rump foi campeã da 29er, e André Fiuza (VDS)/ Pedro Zonta (CDJ) ficou com o título da 420.

*ZHESPORTES