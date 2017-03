Gilberto Jasper: a saga de Walter

De fora da área





Recentemente assisti à entrevista do centroavante Walter, que já atuou em alguns dos principais clubes do Brasil e até do Exterior. Ele falou a Roger, ex-jogador e agora âncora do SporTV. O robusto atacante revelou que, ao chegar ao Inter, com 15 para 16 anos, ostentava inimagináveis 96 quilos. Ao vislumbrar o jogador, o então presidente colorado Vitório Piffero teria indagado:

– Este aqui é jogador de futebol ou lutador?

Não é difícil imaginar que os problemas de peso em breve inviabilizarão a carreira de um jogador que chama a atenção pela genialidade dentro de campo e pela ingenuidade fora dele. É notória a incapacidade de Walter em controlar o apetite, embora tenha garantido que já não consome bolacha recheada nem refrigerante.

As agruras do baixinho bom de bola se assemelham à trajetória de Claudiomiro, apelidado de Bigorna, devido à força e ao peso. Ele foi um goleador celebrado, com facilidade de marcar gols, inclusive de cabeça, e que tentou voltar ao futebol. O esforço para desempenhar a profissão, no entanto, comprometeu irremediavelmente os joelhos, abortando uma promissora carreira.

O caso de Walter chama a atenção porque hoje o futebol – ao contrário da época de Claudiomiro – é altamente profissionalizado e dispensa atenção integral às categorias de base. Candidatos a jogador, ainda piás, são submetidos a rígidos controles fisiológicos que incluem alimentação saudável, dedicação ao estudo e condições ideais para a prática do futebol.

Walter cumpre um script que não se altera: ele chega ao aeroporto, é carregado em triunfo pela torcida, concede entrevista com tiradas divertidas, estreia com gol repetidos em outras partidas. Depois, porém, começam os problemas que incluem briga com a balança, com companheiros e adversários, além da escassez de gols que o levam à reserva e ao desencanto de todos.

A história de Walter é mais um triste relato de um jogador que poderia ter um final feliz. De origem pobre, criado em meio à violência, ele chegou ao Atlético Goianiense. Oxalá ele contrarie a lógica: mantenha-se no peso ideal, marque muitos e muitos gols e faça a alegria de milhares de torcedores por tempo indeterminado.