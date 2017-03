Golfista gaúcho vence seletiva e conquista vaga para Sul-Americano juvenil

Tacadas promissores

O gaúcho Andrey Xavier, 16 anos, venceu neste domingo a classificatória que definiu a última vaga para a equipe masculina que disputará o Sul-Americano de Golfe Juvenil, que será disputado no início de abril no Belém Novo Golf Club, em Porto Alegre.

A seletiva foi disputada no clube localizado na zona sul da capital gaúcha.

Andrey foi descoberto em um projeto social desenvolvido no Clube Campestre de Livramento, de Santana de Livramento — o mesmo clube que revelou Herik Machado, atual número 1 do ranking brasileiro adulto, e Sandro Gonçalves, outro golfista brasileiro de destaque.

Integrante do time de alta performance do Belém Novo Golf Club, Andrey é o atual campeão brasileiro pré-juvenil. No ano passado, foi vice-campeão individual e por equipes (junto com Thomas Choi e João Victor Toledo) do Sul-Americano Pré-Juvenil da modalidade, disputado na Argentina.

Andrey se juntará aos dois primeiros colocados do ranking brasileiro juvenil para compor o time masculino: Daniel Celestino, do Graciosa Country Club (PR), e Rohan Boettcher, do Santa Cruz Country Club, mesmo clube de origem do gaúcho Adilson da Silva, único representante brasileiro na disputa masculina de golfe dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, em que foi 39º colocado.

A meta do time masculino é ficar entre os dois primeiros colocados da competição, que volta ao Brasil após 10 anos — a última vez em que o país sediou o torneio foi em 2007, no Rio de Janeiro. Os times campeão e vice-campeão ganharão vaga para o Mundial Juvenil no Japão.

A equipe masculina foi bronze em 2015, no Chile, quando Herik Machado foi campeão no individual, e vice-campeã no ano passado, na Venezuela. Nas duas ocasiões, o Brasil se classificou para o Mundial da categoria no Japão — em 2015, o país obteve a vaga após a desclassificação da Argentina da disputa pela vaga no Mundial.

Na seletiva, Andrey totalizou 221 tacadas nos 54 buracos (parciais de 73/75/73). O paulista Lucas Park foi o vice-campeão, com 225 (74/77/74).

A equipe feminina já está definida: Lauren Nunes Grinberg (SP), que além de líder do ranking juvenil também é a número 1 do adulto e é a atual campeã brasileira juvenil, Laura Caetano (DF), campeã da etapa RS do Tour Juvenil, e Ana Beatriz Cordeiro (PR), campeã da etapa SP do Tour Juvenil, disputada em janeiro, e atual campeã brasileira pré-juvenil, categoria que defendeu até o ano passado.

