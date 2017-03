GP do Brasil 2017: Ecclestone novamente coloca dúvida sobre realização da prova

Fórmula 1

Bernie Ecclestone diz que está de acordo com sua decisão de levar a Fórmula 1 para novos territórios ao redor do mundo. O ex-detentor dos direitos comerciais do esporte insistiu que ele acreditava que promoções para realizar grandes eventos no Bahrain, China e Rússia beneficiaram o esporte.

Em uma entrevista para Craig Slater do `Sky Sports News¿, Ecclestone comentou que ele havia iniciado o processo nos anos 80 com uma corrida que agora é considerada uma das principais do campeonato.

Leia mais:

Big Ben indica que vai seguir jogando em 2017

Oakland Raiders tenta tirar Marshawn Lynch da aposentadoria

As 10 melhores contratações no mercado da NFL

¿Quando eu coloquei a corrida na Hungria, foi por `baixo dos panos¿. Os contratos e os acordos que fiz foram com a KGB, como acontece. Eu queria sair da Europa, o mundo é um pouco maior do que a Europa, é por isso que acho bom estar na Rússia, em Baku e em qualquer outro lugar¿, afirmou ele.

Ecclestone disse que o dinheiro não tinha desempenhado um papel na decisão de expandir o esporte para nações que têm sido frequentemente criticadas por grupos de direitos humanos.

¿Teríamos ido a esses lugares, a esses países, se pagassem o mesmo preço que os europeus? A resposta é sim. Espero que eles não ouçam isso e sintam que eu os roubei um pouco! Eles estão mais ou menos parelhos e todos parecem muito felizes com o negócio. Isso lhes serviu e nos serviu¿, explicou o veterano.

Mas como novas corridas foram adicionadas ao calendário, antigas favoritas caíram fora. A última ameaça é o Brasil, que segundo Ecclestone, o novo chefe da Fórmula 1, Chase Carey, pediu-lhe para intervir.

¿A única coisa que Chase me pediu para fazer é – ele sabia que eu iria neste fim de semana para o Brasil para conversar novamente com o presidente e ver se eu posso persuadi-lo a colocar algum dinheiro na corrida do Brasil¿, comentou.

¿Caso contrário, é possível perder essa corrida, o que eu não gostaria que acontecesse, já que a trouxe 45 anos atrás e é uma boa corrida¿, concluiu Ecclestone.