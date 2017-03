Grêmio Náutico União contrata medalhista paraolímpica da natação

Reforço nas piscinas

Medalhista paraolímpica nos Jogos do Rio 2016, Susana Schnarndorf é o novo reforço da equipe do Grêmio Náutico União.



Natural de Porto Alegre, Susana decidiu retornar ao clube onde começou a carreira com o objetivo de se preparar para o ciclo que culminará com Paraolimpíada de Tóquio, em 2020. Na próxima quarta-feira, a paratleta de 49 anos assinará o contrato com o clube gaúcho.

Prata no Rio no revezamento 4x50m misto, a gaúcha começou a nadar ainda criança no União. Depois, passou a competir no triatlo, participando do Ironman (provas de longas distâncias). Em 2005, Susana foi diagnosticada com uma doença degenerativa rara, a atrofia múltipla de sistemas, cuja expectativa de vida costuma ser de cinco a oito anos.

Foi com a natação que a gaúcha contrariou prognósticos dos médicos em relação a tempo de vida e mobilidade. Desde 2011, compete e conquista medalhas em competições de nível nacional e internacional.

